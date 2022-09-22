Мэр Донецка Кулемзин заявил о шестерых погибших при обстреле рынка

Мэр Донецка сообщил о шестерых погибших при обстреле рынка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть человек погибли и еще шестеро ранены при обстреле Крытого рынка в Донецке в четверг 22 сентября. Об этом сообщил глава городской администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кулемзина, эти цифры могут оказаться не окончательными, так как данные о жертвах продолжают поступать.

Напомним, вооруженные формирования Украины нанесли в четверг 22 сентября несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. В последнем был обстрелян район Крытого рынка, что привело к массовым жертвам.

Также сообщалось, что группа диверсантов, которые планировали серию террористических актов для срыва референдума, задержали правоохранительные органы Херсонской области.