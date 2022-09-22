Экономист Беляев считает, что в России может сузиться потребность в конверсии доллар-рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что В России может сузиться потребность в конверсии доллар-рубль, но сценарий, при котором торги долларом полностью исчезнут, абсолютно гипотетический.

"Такой сценарий не маловероятен, а просто невероятен", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Потребность в конверсии доллар-рубль не исчезнет, во всяком случае у бизнеса, считает экономист. По его словам, это невозможно в перспективе ближайших 10-20 лет.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах. По словам эксперта, основная проблема отказа от доллара — это то, что замены ему пока нет, хотя на роль такой альтернативы уже уверенно может претендовать юань, рассказывает RT.

Кстати, о неизбежности процесса дедолларизации президент России Владимир Путин заявил накануне на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что для страны приоритетом являются нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан, а также на сохранение макроэкономической стабильности, передают "Известия".