В МИД России заявили о согласии на назначение Линн Трейси послом США в России

МИД России дал согласие на назначение послом США в Москве Линн Трейси. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский МИД дал согласие на назначение новым послом США в Москве Линн Трейси. Об этом в четверг 22 сентября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Да, агреман дали», - сказал Рябков журналистам.

Представитель российского МИД воздержался от прогнозов относительно того, будет ли способствовать назначение нового посла США в России активизации диалога между двумя странами.

Ранее администрация Белого дома распространила официальное заявление, согласно которому президент США Джо Байден номинировал на пост посла Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси.

Если кандидатура Трейси будет утверждена американским сенатом, она станет первой женщиной-послом США в России.

Линн Трейси кадровый дипломат, она владеет русским языком. С 2014 по 2017 гг Трейси была в длительной командировке в России. Также в активе Трейси дипломатическая служба в Пакистане, Казахстане, Туркмении, Кыргызстане, а с января 2019 года она была Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении.