В МИД России заявили о согласии на назначение Линн Трейси послом США в России

МИД России дал согласие на назначение послом США в Москве Линн Трейси.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Российский МИД дал согласие на назначение новым послом США в Москве Линн Трейси. Об этом в четверг 22 сентября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Да, агреман дали», - сказал Рябков журналистам.
Представитель российского МИД воздержался от прогнозов относительно того, будет ли способствовать назначение нового посла США в России активизации диалога между двумя странами.
Ранее администрация Белого дома распространила официальное заявление, согласно которому президент США Джо Байден номинировал на пост посла Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси.
Если кандидатура Трейси будет утверждена американским сенатом, она станет первой женщиной-послом США в России.
Линн Трейси кадровый дипломат, она владеет русским языком. С 2014 по 2017 гг Трейси была в длительной командировке в России. Также в активе Трейси дипломатическая служба в Пакистане, Казахстане, Туркмении, Кыргызстане, а с января 2019 года она была Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении.