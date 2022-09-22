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Политика22 сентября 2022 19:40

Конгрессмен Джордан обвинил Байдена во внешнеполитическом позоре

Конгрессмен-республиканец назвал Байдена бестолковым политиком
Мария ПАВЛОВА
Американский конгрессмен обвинил Байдена в том, что тот подверг США "внешнеполитическим унижениям".

Американский конгрессмен обвинил Байдена в том, что тот подверг США "внешнеполитическим унижениям".

Фото: REUTERS

Президент Джо Байден подвергает Соединенные Штаты «внешнеполитическим унижениям». Так охарактеризовал американского лидера конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

«Рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок», - перечислил Джордан проблемы, к которым привела США администрация Байдена, назвав нынешнего главу Белого Дома «бестолковым политиком».

Ранее сообщалось, что в МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совета безопасности ООН.

Также сайт KP.RU писал, что Байден заявил о планах США защищать и укреплять демократию «дома и по всему миру».

Тем временем британцы похвалили впервые сказавшего правду о Путине Джонсона. Экс-премьер Британии поблагодарил Путина за «вдохновляющее руководство».