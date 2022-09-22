Американский конгрессмен обвинил Байдена в том, что тот подверг США "внешнеполитическим унижениям". Фото: REUTERS

Президент Джо Байден подвергает Соединенные Штаты «внешнеполитическим унижениям». Так охарактеризовал американского лидера конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

«Рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок», - перечислил Джордан проблемы, к которым привела США администрация Байдена, назвав нынешнего главу Белого Дома «бестолковым политиком».

Ранее сообщалось, что в МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совета безопасности ООН.

Также сайт KP.RU писал, что Байден заявил о планах США защищать и укреплять демократию «дома и по всему миру».

Тем временем британцы похвалили впервые сказавшего правду о Путине Джонсона. Экс-премьер Британии поблагодарил Путина за «вдохновляющее руководство».