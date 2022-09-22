Аналитик Киселева оценила предложение главы "АвтоВАЗа" тратить маткапитал на машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитик института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заявила, что предложение главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова тратить маткапитал на машину имеет право на существование, но надо понимать, что она в первую очередь направлена на поддержку автопрома и стимулирование спроса на отечественные автомобили.

"В отличие от других возможностей использования маткапитала (на покупку жилья, образование, лечение, пенсию) тут сложнее отследить использование автомобиля в интересах матери и ребенка, хотя и предполагается долевая собственность на автомобиль с участием детей и ограничения на продажу автомобиля в первые три года", - пояснила она в беседе с "Ридусом".

Материнский капитал — очень приятный бонус для каждой семьи, в которой родился второй (а также третий, четвертый и последующие дети). Начиная с 1 января 2020 года льгота стала доступна парам, у которых родился первенец. В 2021 году за рождение первого ребенка государство выплачивало 483 882 рублей, за второго — дополнительно 155 тысяч рублей. Если выплата на первого малыша ранее не была получена, то за второго сразу полагалось 639 432 рублей. С 1 февраля 2022 года за первого и второго ребенка можно будет получить 524,5 тысяч и 693,1 тысячи рублей, соответственно. Следовательно, если материнский капитал за первого ребенка уже получен, то доплата за второго составит 168,6 тысяч рублей. "Комсомольская правда" разбиралась, возможно ли потратить материнский капитал на покупку автомобиля в 2022 году, а также выясняла, на что еще можно направить средства.