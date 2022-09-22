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Политика22 сентября 2022 20:08

Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

Он не исключил, что в ближайшее время будет предпринята попытка контрнаступления
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные украинские формирования сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, не исключено, что в ближайшее время будет предпринята попытка контрнаступления, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Пушилин рассказал, что вооруженные формирования Украины, отступая, уничтожают гражданскую инфраструктуру, стреляют из имеющегося у них тяжелого вооружения по частному сектору. По его словам, главная задача сил ДНР - "не навредить, не разрушить" и сохранить каждую человеческую жизнь среди мирного населения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.