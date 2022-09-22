Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные украинские формирования сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, не исключено, что в ближайшее время будет предпринята попытка контрнаступления, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Пушилин рассказал, что вооруженные формирования Украины, отступая, уничтожают гражданскую инфраструктуру, стреляют из имеющегося у них тяжелого вооружения по частному сектору. По его словам, главная задача сил ДНР - "не навредить, не разрушить" и сохранить каждую человеческую жизнь среди мирного населения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.