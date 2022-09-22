Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации:

- будут призываться те, кто необходим для выполнения задач, — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители;

- как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности;

- количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей;

- один из основных факторов — наличие боевого опыта;

- будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты;

- по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие — до 55.

Кстати, объявленный в стране мобилизационный режим касается не только призыва в армию, но и усиления активности оборонно-промышленного комплекса. Как пояснил KP.RU военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, это не просто мобилизующий такой призыв собраться и лучше работать, за словами президента об ответственности руководителей предприятий ОПК стоит вполне конкретный и строгий смысл.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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