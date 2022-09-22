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Политика22 сентября 2022 20:20

Захарова заявила, что Запад стремился бы образумить Киев, если бы опасался ядерной катастрофы

Представитель МИД указала Западу на его бездействие против киевского режима
Мария ПАВЛОВА
Мария Захарова заявила, что Запад не пытается образумить Киевский режим потому, что не боится по-настоящему ядерной катастрофы.

Мария Захарова заявила, что Запад не пытается образумить Киевский режим потому, что не боится по-настоящему ядерной катастрофы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны Запада не предпринимают попыток образумить киевский режим потому, что не опасаются всерьез ядерной катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая в четверг 22 сентября в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Если бы они действительно опасались какой-то ядерной катастрофы, они все-таки как-то бы образумили киевский режим и, кстати говоря, теперь уже бы и Евросоюз как-то попытался образумить Вашингтон и прекратить обстрелы ядерного объекта», - сказала Захарова, имея в виду страны Запада.

В то же время западные страны пытаются «раскручивать тему ядерной катастрофы в антироссийском ключе», подчеркнула Захарова.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие. Напомним, единственным государством, когда-либо применившим ядерное оружие, были Соединенные Штаты. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа в 1945 году.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей.