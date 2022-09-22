Захарова заявила, что Запад стремился бы образумить Киев, если бы опасался ядерной катастрофы

Мария Захарова заявила, что Запад не пытается образумить Киевский режим потому, что не боится по-настоящему ядерной катастрофы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны Запада не предпринимают попыток образумить киевский режим потому, что не опасаются всерьез ядерной катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая в четверг 22 сентября в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Если бы они действительно опасались какой-то ядерной катастрофы, они все-таки как-то бы образумили киевский режим и, кстати говоря, теперь уже бы и Евросоюз как-то попытался образумить Вашингтон и прекратить обстрелы ядерного объекта», - сказала Захарова, имея в виду страны Запада.

В то же время западные страны пытаются «раскручивать тему ядерной катастрофы в антироссийском ключе», подчеркнула Захарова.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие. Напомним, единственным государством, когда-либо применившим ядерное оружие, были Соединенные Штаты. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа в 1945 году.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей.