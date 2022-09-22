Глава МИД Украины Кулеба считает, что НАТО хочет присоединиться к Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО желает "присоединиться к Украине". Об этом пишет ТАСС.

Главе украинского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о членстве в НАТО. "Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в НАТО. Зеленский объяснил мотивацию этого стремления. По словам президента Украины, членство в альянсе станет гарантией безопасности и территориальной ценности этой страны.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. При этом американский лидер указал на необходимость вопроса с коррупцией в стране и важность соответствовать критериям организации.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вступление Украины в состав НАТО является прямой угрозой для безопасности России. По словам российского лидера, конституция Украины не допускает иностранные военные базы, однако это "обошли, называя базу НАТО миссией".