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Экономика22 сентября 2022 20:53

Официальный курс доллара на 23 сентября 2022 понизился до 59,83 рубля

Центробанк назвал официальный курс доллара на 23 сентября
Мария ПАВЛОВА
Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября.

Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный курс доллара к российскому рублю снизился на 1,0367 рубля. Такой курс установлен Центральным банком России на пятницу, 23 сентября. Курс доллара в этот день составит 59,83 российских рубля.

Также, согласно данным Банка России, до 58,93 рубля снизился и курс евро. Снижение составило 1,2722 рубля.

Ранее Центробанк, продолжая цикл смягчения денежно-кредитной политика, снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Подробнее о том, что это значит для экономики России, читайте здесь на KP.RU.

С 1 января 2023 года в России будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Кому положено такое пособие и когда его начнут выплачивать, узнайте здесь.

Как частичная мобилизация скажется на кошельках россиян, читайте здесь на KP.RU.