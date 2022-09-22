Официальный курс доллара на 23 сентября 2022 понизился до 59,83 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный курс доллара к российскому рублю снизился на 1,0367 рубля. Такой курс установлен Центральным банком России на пятницу, 23 сентября. Курс доллара в этот день составит 59,83 российских рубля.

Также, согласно данным Банка России, до 58,93 рубля снизился и курс евро. Снижение составило 1,2722 рубля.

Ранее Центробанк, продолжая цикл смягчения денежно-кредитной политика, снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Подробнее о том, что это значит для экономики России, читайте здесь на KP.RU.

С 1 января 2023 года в России будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Кому положено такое пособие и когда его начнут выплачивать, узнайте здесь.

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