Министерство обороны России объяснило, кто не попадет под частичную мобилизацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Министерство обороны России разъяснило, кто не попадет под частичную мобилизацию:

- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

- признанные временно не годными по состоянию здоровья;

- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;

- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

- те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения сообщил, что студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Что будет дальше - сегодня этот вопрос задают на каждой кухне и в каждой курилке. Это единственная волна частичной мобилизации или будут и следующие? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к заместителю директора Института истории и политики МПГУ, кандидату исторических наук Владимиру Шаповалов. Частичная мобилизация и слова президента о ядерном оружии - это жесткая мера, но только она может привести к позитивному сдвигу. И, судя по сигналам, которые приходят из-за океана, это уже происходит. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU