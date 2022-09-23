Пропавший с телеэкранов Александр Масляков вернулся в КВН

Александр Масляков вернулся в КВН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Александр Масляков появится в жюри игры Высшей лиги "Клуба веселых и находчивых" (КВН), которую покажут на Первом канале 24 сентября 2022 года, рассказал его сын - телеведущий Александр Масляков-младший.

"Да, Александр Васильевич будет в жюри", - сказал он беседе с ТАСС.

На официальном сайте Первого канала также появился анонс игр Высшей лиги "Клуба веселых и находчивых". На видео Александра Маслякова показали среди других членов жюри - Пелагеи, Дмитрия Хрусталева и Валерия Сюткина.

Со 2 сентября в эфир Первого канала вернулась программа КВН – телевизионная игра будет выходить по пятницам после программы «Время». Но в сентябре по пятницам игры ведет не Александр Васильевич Масляков, а другие артисты – телезрители привыкли видеть их в составе жюри. Поклонники КВН забеспокоились: в феврале 2022 года Александр Масляков переболел ковидом – неужели не восстановился и из-за этого не вернулся в эфир? "Комсомольская правда" пообщались с членами съемочной команды проекта и узнали, что происходит за кулисами КВН.

Напомним, спустя несколько месяцев последствия болезни все еще беспокоят артиста. "Вирус ковида опять начинает поднимать голову. Поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах", - рассказывал он.