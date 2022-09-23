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Политика22 сентября 2022 23:48

Конгрессмен Джордан обвинил Байдена во "внешнеполитическом позоре"

Конгрессмен Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Конгрессмен Джордан обвинил Байдена во "внешнеполитическом позоре"

Конгрессмен Джордан обвинил Байдена во "внешнеполитическом позоре"

Фото: REUTERS

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан заявил, что президент США Джозеф Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам.

"Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок", — написал он в социальных сетях.

Конгрессмен Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявил, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», отметив, что республиканцы в текущем году имеют все шансы одолеть президента-демократа, для этого им нужно всего лишь напоминать о череде его неудач.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом довела страну до худших времен. По его словам, у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он".

Трамп неоднократно высказывался, что США "катятся в ад" из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. По словам бывшего президента, решение действующего главы Белого дома поднять налоги в США равносильно убийству американской экономики. Трамп также считает, что деятельность Байдена нельзя оценивать положительно.