Конгрессмен Джордан обвинил Байдена во "внешнеполитическом позоре" Фото: REUTERS

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан заявил, что президент США Джозеф Байден привел страну ко внешнеполитическому позору и экономическим проблемам.

"Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок", — написал он в социальных сетях.

Конгрессмен Джордан также назвал главу Белого дома бестолковым политиком.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявил, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», отметив, что республиканцы в текущем году имеют все шансы одолеть президента-демократа, для этого им нужно всего лишь напоминать о череде его неудач.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом довела страну до худших времен. По его словам, у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он".

Трамп неоднократно высказывался, что США "катятся в ад" из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. По словам бывшего президента, решение действующего главы Белого дома поднять налоги в США равносильно убийству американской экономики. Трамп также считает, что деятельность Байдена нельзя оценивать положительно.