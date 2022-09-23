Парламент Черногории запустил процедуру импичмента президента Фото: REUTERS

Парламентское большинство Черногории подписало предложение о запуске процедуры отставки президента страны Мило Джукановича, сообщает национальное телевидение республики RTCG.

Сообщается, что 41 депутат из 80-местного парламента поставил подпись под документом, который предписывает парламенту "проверить факт нарушения конституции президентом", а также запускает процедуру отставки черногорского лидера.

Документ гласит, что "президент Джуканович нарушил статью 95 параграф 5 конституции страны, не пригласив на консультации по кандидатуре будущего премьера все парламентские партии".

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, лидер правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович заявил о готовности работать в сторону улучшения отношений между республикой и Россией. Он подчеркнул, что народы наших двух стран крепко связаны многовековой традицией дружбы, свободолюбием и приверженностью к антифашизму, поэтому сейчас эти контакты нужно всего лишь сделать "более современными". Будучи главой Черногории, Джуканович готов внести свой вклад в данный процесс. При этом, политик признал, что в последние годы отношения между странами претерпели "ненужные нарушения", которые все же можно устранить на взаимовыгодных началах.