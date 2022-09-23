Bloomberg: страны ЕС хотят установить потолок цен на российскую нефть из-за частичной мобилизации Фото: REUTERS

Страны Европейского союза планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие (установление потолка цен на нефть - прим.ред.) набрало обороты после того, как президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию», — говорится в материале.

По информации агентства, данная мера может стать частью нового пакета антироссийских санкций, которые будут предложены Еврокомиссией.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Аналогичную позицию выразило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.

Кроме того, как отмечают эксперты, поводом для потенциальной остановки поставок газа из РФ в страны ЕС может стать отказ многих западных чиновников и компаний от предложенной Москвой новой схемы оплаты поставок российского топлива (согласно ей, платить за российский газ все без исключения недружественные РФ страны обязаны исключительно в рублях).