Politico: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков Фото: REUTERS

Украинские власти просят своих западных партнёров об экстренных поставках современных танков, но они не спешат с выполнением заявки, сообщает газета Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, в настоящий момент украинские войска больше всего нуждаются в танках. В частности, речь идёт об американских Abrams и немецких Leopard.

"Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой", — говорится в публикации.

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