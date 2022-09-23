Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трибунал после российской спецоперации на Украине действительно будет, но над киевским режимом, а не над россиянами, как того желает глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что именно на Киеве лежит вина за текущую ситуацию на Украине.

"Трибунал будет - для тех, кто реально виновен во всем, что случилось, - заявил Чижов. - Но не для российского руководства, а для киевского режима".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил Боррелю, что прежде чем рассуждать о создании трибунала над гражданами России за их действия на Украине, европейским чиновникам следует обратить внимание на преступления Киева в Донбассе.

Напомним, президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что Жозеп Боррель, рассуждая о "трибунале над россиянами за действия на Украине", выходит за рамки своих полномочий, так как Евросоюз не обладает компетенцией расследовать действия других стран или их граждан.