WP: Президент Южной Кореи назвал конгрессменов США идиотами, забыв выключить микрофон

Юн Сок Ель Фото: REUTERS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал представителей Конгресса Соединенных Штатов "идиотами" после беседы с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Для Байдена будет унижением, если эти идиоты не примут его в Конгрессе", - заявил Юн Сок Ель, предположительно, имея в виду помощь Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом в размере 6 млрд долларов, которая обсуждалась на встрече с главой Белого дома, уточняет издание.

По данным американских журналистов, южнокорейский политик вовсе не собирался публично унижать американцев, но допустил досадную ошибку, забыв выключить микрофон. В результате фраза, адресованная исключительно своему помощнику, стала общественным достоянием.

Сеул поспешил опровергнуть оскорбление союзников из Вашингтона. Южная Корея настаивает, что президент Юн Сок Ель не допускал негативных высказываний в адрес американцев, а скандал связан с неправильным переводом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр военных возможностей, в том числе и ядерное оружие. Об этом сказано в совместном заявлении двух стран, сделанном после очередной встречи двусторонней южнокорейско-американской группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям.