Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Мелитополя Фото: ru.wikipedia.org

В центре Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале в пятницу, 23 сентября 2022 года.

"В центральной части города прозвучал одиночный взрыв, - написал Рогов. - Информация уточняется. Подробности позже".

Напомним, днем ранее появилась информация, что Служба безопасности Украины готовила покушение на руководителя Запорожской области Евгения Балицкого. Для совершения преступления были завербованы обычные граждане.

Как ранее писал сайт KP.RU, 18 сентября в центре Мелитополя неизвестные подорвали автомобиль с мирными жителями. Все находившиеся в автомобиле горожане выжили в результате инцидента.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.