Самая высокая зарплата в России оказалась на Чукотке, а низкая – в Чечне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат проанализировал уровень зарплат в России за первое полугодие 2022 года. Самая высокая средняя зарплата в зафиксирована на Чукотке — 139 тыс. рублей. А минимальный средний уровень – в Чечене. Там получают 34,1 тыс.рублей.

Пятерка регионов с самой высокой зарплатой:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тыс.,

Камчатка — 127,2 тыс.,

Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тыс.,

Москва — 123,7 тыс.

Пятерка регионов с самыми низкими зарплатами:

Чечня — 34,1 тыс.,

Ингушетии — 34,8 тыс.,

Карачаево-Черкесии — 39 тыс.,

Кабардино-Балкарии — 39,1 тыс.

Ивановской области — 39,4 тыс.

Если говорить о динамике, то в сравнении с аналогичным показателем прошлого года уровень зарплат вырос почти на 8 тысяч рублей. Если на июль 2021 года приходилось в среднем 58,7 тыс.руб., то на июль 2022-го - 66,6 тыс.рублей.

В беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, то подобное соотношение не является чем-то новым, Чукотка всегда была на верхних позициях рейтинга за счет добычи нефти, газа, золота. А в Чечне высокая безработица.

Тем временем, министр экономического развития РФ предупредил о росте безработицы осенью выше 3,9%, передает телеканал "360".

А в минтруде предложили установить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году в размере 12 792 рублей, пишет газета "Известия".