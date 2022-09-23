Высокопоставленного взяточника приговорили к смертной казни в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель главы министерства общественной безопасности Китая Сунь Лицзюнь приговорен к смертной казни. Об этом сообщает Народный суд средней ступени города Чанчунь.

Как следует из вердикта инстанции, экс-замминистра признан виновным во взяточничестве, незаконном хранении оружия и манипуляциях на фондовом рынке.

Смертный приговор может быть приведен в исполнение через два года, но также предусматривается его замена на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Китая наказали 27 чиновников системы образования страны из-за размещенных в школьных учебниках по математике иллюстраций. Кого-то выгнали с работы, а кому-то объявили выговор за то, что на картинках дети выглядят "уродливыми".