Глеб Никитин: «Для предупреждения социального сиротства в Нижегородской области работает почти 50 социальных учреждений»

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА Время Н

«Подключены к работе и социально ориентированные НКО. Между правительством Нижегородской области и 15 такими организациями подписаны и реализуются соглашения о взаимодействии в сфере социальной поддержки различных категорий семей и детей для повышения в общественном сознании статуса семьи, материнства и детства, а также для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — отметил Глеб Никитин. Глава области также пояснил, что для предупреждения социального сиротства в Нижегородской области работает почти полсотни социальных учреждений.

Для профилактики правонарушений среди подростков в этом году индивидуальная работа проведена с более чем с 5 000 несовершеннолетних. В результате с профилактического учёта были сняты более трети подростков.

«Мы первый регион, который открыл „Хулиганодом“. Благотворительный фонд „Жизнь без границ“ организовал в Нижегородской области работу 4-х центров „Хулиганодом“ за счёт привлечения грантовых средств. Там дети могут получить недостающие им внимание и поддержку — психологическую, юридическую, социальную, информационную», - добавил Глеб Никитин.

Более трех лет благотворительный фонд «Жизнь без границ» выполняет функцию ресурсного центра наставничества над детьми и подростками, которые находятся в социально опасном положении. Также в Нижегородской области создана Академия наставничества. Для продолжения эффективной работы по снижению уровня антисоциального, противоправного и деструктивного поведения подростков в регионе в дальнейшем планируют создавать специализированные центры на базе государственных учреждений.

«В рамках реализации стратегической программы „Подростки России“ в регионе создаются два подростковых центра. Работать в них будут специально обученные сотрудники, которые войдут в состав наших детских учреждений, под методическим руководством НКО», — рассказал о планах Глеб Никитин.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА Время Н

«Сегодня буду смотреть пространство одного из центров, общаться с командой, которая там будет работать. Мы со своей стороны нашли внебюджетные средства и готовы помочь с ремонтом, полностью обеспечим техникой, специальным оборудованием для мастерских. Готовы также обучать и сопровождать специалистов центров. Нам важно, чтобы ваш опыт „Хулиганодома“ лег в основу работы других субъектов. Сейчас у нас 14 пилотных регионов, программа постепенно движется, но вы передовики, и то, что вы делаете, — для многих большой пример», — признала Мария Львова-Белова эффективность реализации в Нижегородской области стратегической программы „Подростки России“.