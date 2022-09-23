Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 сентября 2022 6:04

Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия Владимира Путина на Украине

Начало спецоперации французский президент назвал первой «гигантской» ошибкой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон не может объяснить действия Путина на Украине

Макрон не может объяснить действия Путина на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что не может объяснить действия российского президента Владимира Путина на Украине.

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», - заявил французский президент в интервью CNN, отвечая на вопрос о мотивах Путина на Украине.

По мнению Макрона, решение о начале специальной военной операции на Украине стало первой «гигантской» ошибкой.

Макрон ни раз проводил продолжительные телефонные разговоры с Путиным, которые не закончились даже с началом специальной военной операции на Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине. По его словам, в планы Москва собирается добиваться демилитаризации.