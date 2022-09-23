Макрон не может объяснить действия Путина на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что не может объяснить действия российского президента Владимира Путина на Украине.

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», - заявил французский президент в интервью CNN, отвечая на вопрос о мотивах Путина на Украине.

По мнению Макрона, решение о начале специальной военной операции на Украине стало первой «гигантской» ошибкой.

Макрон ни раз проводил продолжительные телефонные разговоры с Путиным, которые не закончились даже с началом специальной военной операции на Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине. По его словам, в планы Москва собирается добиваться демилитаризации.