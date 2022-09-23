Глава немецкого МИДа поспешила скрыться, услышав вопрос о поставках оружия на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос о поставках вооружения на Украину. Услышав вопрос, как долго Германия будет оказывать поддержку Киеву, дипломат поспешила скрыться в толпе гостей на Генеральной Ассамблее ООН.

Бербок услышав вопрос от российских корреспондентов, на секунду остановилась, а потом усмехнулась, показала на камеру и предпочла сделать вид, что не слышит вопроса.

Канцлер Германии Олаф Шольц выбрал такую же модель поведения, услышав вопрос, является ли Берлин стороной конфликта вокруг Украины. Но в отличие от дипломата, политик даже не посмотрел в сторону российских журналистов, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что после начала украинский событий Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту протеста из-за поставок оружия на Украину. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружения не способствуют разрешения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский уже раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять танки киевскому режиму, пишет ФАН.

Он призвал власти ФРГ не оглядываться на решение США и других в стран в вопросе поставок оружия, пишет газета "Известия".