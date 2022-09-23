Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал угрозы Европейского союза санкциями в адрес России в связи с референдумами о воссоединении с нашей страной, которые стартовали в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать", - написал Володин в своем телеграм-канале, добавив, что право на самоопределение закреплено в Уставе Организации объединенных наций (ООН).

Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что в течение восьми лет Евросоюз закрывал глаза на гибель людей в Донбассе, в том числе женщин, стариков и детей.

Политик призвал население освобожденных регионов, ДНР и ЛНР делать свой выбор свободно и ничего не бояться – Россия поддержит.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что референдумы по вопросу вхождения в состав России, которые проводятся в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствуют международному праву.