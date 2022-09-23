Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Дмитрий Хубезов подали заявления об участии в спецоперации на Украине

Виталий Милонов Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Государственной думы России Виталий Милонов и Дмитрий Хубезов, а также еще двое парламентариев подали заявления с просьбой позволить им принять участие в российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в пятницу, 23 сентября 2022 года.

Также в письменном виде заявили о своей готовности отправиться в зону боевых действий заместитель председателя комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергей Сокол.

По словам Турчака, соответствующие документы направлены в министерство обороны России, которое должно вынести окончательный вердикт по возможности мобилизации указанных народных избранников.

Секретарь Генсовета единороссов также добавил, что Милонов, Саблин и Хубезов с первых дней спецоперации работают на Донбасе и "хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами".

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты российского парламента, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Напомним, Вячеслав Володин также заявил, что никакой брони у депутатов Государственной думы нет, то есть соответствующие требованиям частичной мобилизации народные избранники должны будут помочь своим участием в спецоперации на Украине.