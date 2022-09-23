ВСУ перегородили баржами реку Южный Буг в Николаеве

Украинские военные стремятся не допустить приближения российских военных кораблей к Николаеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, предположительно, для того, чтобы препятствовать заходу российских военных кораблей. Об этом сообщает РИА Новости.

На полученном редакцией агентства снимке видны минимум четыре баржи.

Также местные жители сообщают, что украинские военные начали оборудовать огневые позиции в жилых домах Николаева.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Николаева, который находится под контролем украинских войск, рассказали, что после уничтожения цехов Николаевского бронетанкового завода, один из ремонтирующихся на предприятии бронетранспортеров был выброшен взрывом на улицу через забор.

Напомним, министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России ударили по украинской группировке, которая безуспешно пыталась перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении.

Так, в районе Николаева высокоточными ударами поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).