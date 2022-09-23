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Политика23 сентября 2022 7:13

По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 млн долларов

Генпрокурор РФ Краснов заявил, что по требованию России за рубежом арестовали активы на 500 млн долларов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За рубежом по требованию России арестованы активы и недвижимость на 500 млн долларов. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе заседания генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Генеральной прокуратурой РФ обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества», - уточнил он.

Краснов сообщил, что в результате взаимодействия с федеральным ведомством юстиции Швейцарии в России было возвращено более 3,5 млн долларов, ранее похищенных у одного из вагоностроительных предприятий РФ.

По его словам, антикриминальное сотрудничество осложняется из-за неконструктивной позиции некоторых стран, а также создания искусственных проблем, что, тем самым, мешает возврату выведенных из государства активов.

Российский генпрокурор также указал, что по инициативе ведомства была организована межведомственная рабочая группа по возвращению активов из-за границы. Краснов сообщил о законопроекте, который предусматривает передачу ведомству полномочий по обращению в юрисдикции других государств за исполнением судебных решений, в том числе возмещения вреда.