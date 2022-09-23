Игорь Краснов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За рубежом по требованию России арестованы активы и недвижимость на 500 млн долларов. Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе заседания генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Генеральной прокуратурой РФ обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества», - уточнил он.

Краснов сообщил, что в результате взаимодействия с федеральным ведомством юстиции Швейцарии в России было возвращено более 3,5 млн долларов, ранее похищенных у одного из вагоностроительных предприятий РФ.

По его словам, антикриминальное сотрудничество осложняется из-за неконструктивной позиции некоторых стран, а также создания искусственных проблем, что, тем самым, мешает возврату выведенных из государства активов.

Российский генпрокурор также указал, что по инициативе ведомства была организована межведомственная рабочая группа по возвращению активов из-за границы. Краснов сообщил о законопроекте, который предусматривает передачу ведомству полномочий по обращению в юрисдикции других государств за исполнением судебных решений, в том числе возмещения вреда.