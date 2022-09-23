В Херсонской области появились очереди на избирательных участках Фото: REUTERS

На ряде участков в Херсонской области спустя час после старта голосования на референдумах по вопросам вхождения в состав России отмечены очереди. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила председатель избиркома в регионе Марина Захарова.

Председатель избиркома также сообщила, что все избирательные участки для голосования на референдуме в Херсонской области открылись вовремя, а обстановка на них спокойная. «Все участки открылись в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день. Все открылись во время», - отметила она.

Напомним, голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав Российской Федерации началось в 08:00 (по мск) в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Избирательные участки будут открыты до 27 сентября 16:00, однако в ДНР проголосовать можно будет 27 до 20:00.