Обслуживание карт «Мир» приостановлено в Узбекистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банки Узбекистана приостановили обслуживание российских карт «Мир» с пятницы, 23 сентября. Об этом заявили в пресс-службе единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD, уточнив, что такое решение было принято по техническим причинам.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD - «Мир» за рубежом», - сказано в заявлении общереспубликанского процессингового центра.

Напомним, накануне турецкие Denizbank и Isbankasi заявили о прекращении обслуживание российских карт «Мир», сообщив, что такое решение было принято из-за антироссийских санкций, введенных США и Великобритании. Однако на данный момент крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают наличные в свих банкоматах с карт российской платежной системы. Позже появилось сообщение, что банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир».