СК РФ возбудит уголовное дело после обстрелов Курской и Белгородской областей

Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской и Белгородской областей. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как говорится в заявлении ведомства, согласно данным СК РФ, в минувший четверг, 22 сентября, «с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию «Суджа», расположенную у границы с Украиной». Сообщается, что в результате атаки был выведен из строя трансформатор. В сообщении отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировано и перебоев с электроэнергией не было.

«Кроме того, ВСУ велся минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Есть повреждения местной фермы и школы, граждане не пострадали», - сказано в заявлении ведомства.

В Белгородской области с украинской стороны обстреляли село Двулучное Валуйского городского округа, в результате чего есть разрушения, но жертв и пострадавших удалось избежать.

«Глава СК России поручил провести комплекс следственных действий, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры», - говорится в сообщении.