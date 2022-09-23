Галина Катющенко Фото: Кадр видео

Пять тысяч сотрудников местного Избиркома приступили к работе на референдуме в Запорожской области по вхождению в состав России. Об этом сообщила журналистам председатель областной Избирательной комиссии Галина Катющенко в пятницу, 23 сентября 2022 года.

"Каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, к этому времени не зафиксировано", - уточнила Катющенко.

Она также обратила внимание, что основными приоритетами Избиркома являются защита персональных данных и тайна голосования.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что власти Запорожской области после референдума объявят о своей независимости от Украины в существующих административных границах, то есть и в пределах примерно четверти территории региона, которая в настоящее время контролируется украинскими военными.