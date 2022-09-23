Дмитрий Артюхов: «Ямальцам, кто попадает под мобилизацию, будет единовременно выплачиваться 300 тысяч рублей»

В работе приняли участие военный комиссар автономного округа, начальник Главного управления МЧС по ЯНАО, исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по ЯНАО, члены правительства автономного округа. В режиме видеоконференции на связь вышли главы муниципальных образований округа.

Дмитрий Артюхов поручил руководителям исполнительных органов государственной власти и главам муниципальных образований региона оказать всю необходимую поддержку окружному военному комиссариату.

«Тем ямальцам, кто попадает под мобилизацию, будет единовременно выплачиваться 300 тысяч рублей. Также прошу коллег в кратчайшие сроки проработать необходимые документы для обеспечения наших жителей всеми гарантиями, которые на сегодня положены ветеранам боевых действий и служащим по контракту в зоне специальной военной операции», – заявил Дмитрий Артюхов. Губернатор также дал поручение правительству региона в кратчайшие сроки оказать дополнительную поддержку мобилизованным в зону проведения специальной военной операции жителям округа.