Аналитик Андрей Ваджра: Референдум - возможность людям Донбасса проявить себя Фото: REUTERS

Аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра прокомментировал Радио «Комсомольская правда» голосование на референдумах в Донбассе о вступление в состав Российской Федерации. По его словам, такой референдум - возможность для жителей проявить себя.

«Я помню людей Донбасса, которые были у меня на встречах, они всегда задавали один и тот же вопрос: отдаст ли нас Россия Украине назад? Один и тот же вопрос. И каждый раз мне приходилось их успокаивать, понимая их внутреннее состояние, что никогда Россия вас не отдаст. Вы – часть России. Вы – ее форпост. Сейчас там, на Донбассе у вас вы сражаетесь и гибнете не только за свою землю, но и за Россию в целом. И то, что сейчас люди идут голосовать именно за воссоединение с Россией, за возвращение на свою большую Родину, понимаете, здесь не имеет значения, что будет думать Запад», - заявил он.

По его словам, главный смысл референдума - в «том, чтобы дать возможность людям Донбасса проявить себя, дать возможность им реализовать свою волю, свое стремление, получить то, за что они страдали, мучились, сражались и умирали».

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народной Республики, а также в Запорожской и Херсонской областях были установлены сроки проведения референдумов, которые пройдут 23 - 27 сентября 2022 года.