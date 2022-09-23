Стали известны популярные направления для зимнего отдыха на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае презентовали основные точки притяжения туристов, которые приезжают отдохнуть в регион в межсезонье.

Традиционно зимой большой популярностью у жителей страны пользуются термальные источники Краснодарского края. Кроме того, туристы выбирают активный вид отдыха, в том числе походы, горные лыжи и так далее.

Для популяризации отдыха в межсезонье два года назад запустили проект «Зимние пляжи». Суть его заключается в организации на берегу моря специальных площадок, где можно отдохнуть, сделать фотографии, а также весело провести время. Подобные зоны появились в Анапе, Геленджике, Сочи и других приморских городах.

В этом году Краснодарский край уже посетили более 14 млн человек со всей страны. По сравнению с прошлым годом туристический поток увеличился на 3,5%. Рост наблюдался несмотря на неработающие аэропорты Геленджика, Анапы и Краснодара. Самолеты принимала только воздушная гавань Сочи.

Примерно половина всех отдыхающих приезжает на Кубань именно в межсезонье. Гости, как правило, выбирают отели, работающие по системе «все включено».