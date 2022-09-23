Депутат Госдумы Виталий Милонов находится в Горловке Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов уже находится в Донбассе и рассказал Радио «Комсомольска правда» о своем приезде в город Горловка.

Милонов заявил, что на данный момент находится там в качестве международного наблюдателя на референдуме по вступлению регина в состав Российской Федерации, однако, при согласовании с партией, готов, оказаться и в числе мобилизованных. «Мы с коллегами оказались в числе тех, чьи фамилии сейчас рассматриваются. Для нас это большая честь», - заявил он.

Милонов заявил, что не может точно сказать, сколько Министерство обороны РФ будет рассматривать его заявку. «Я никакие административные ресурсы применять в этом смысле не могу. Естественно, глядя, как активно и правильно проходит мобилизация, думаю, что минобороны достаточно оперативно все рассмотрит. Мне-то и перемещаться особо не надо, потому что я некоторое время назад уже служил в армии ДНР в артиллерии, сейчас тоже активно там присутствую. Поэтому даже мне перемещаться никуда не стоит. Пушка моя здесь, орудие», - заявил он.

Парламентарий также заявил, что активно призывает к мобилизации и поддерживает президента России в данном решении. «Конечно, если я сам, хотя, безусловно, депутатский корпус полностью призывать нельзя, я категорически против этого», - добавил он.