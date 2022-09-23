Эрдоган поручил министрам совместно с Россией разработать альтернативы системе "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам республики совместно с Россией разработать альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает корреспондент телеканала A Haber.

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», - передает телеканал, не уточняя какие именно альтернативы рассматривают Москва и Анкара, не уточняется.

Напомним, сегодня, 23 сентября, СМИ сообщили, что Вашингтон угрожает турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», сообщалось также о планах Эрдогана принять решение по дальнейшему использованию российских карт в Турции.

Как писал сайт KP.RU, накануне турецкие Denizbank и Isbankasi сообщили о прекращении обслуживание карт «Мир», пояснив, что приняли такое решение из-за введенных США и Великобритании антироссийских санкций, но пока крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему обслуживают карты российской платежной системы.