Власти Запорожья пообещали провести референдум на подконтрольных Киеву территориях региона

Сейчас столица Запорожской области временно перенесена в город Мелитополь, освобожденный РФ Фото: из соцсетей

Референдум о вхождении в состав РФ пройдет на подконтрольной в настоящее время Киеву территории Запорожской области после ее освобождения. Информацию об этом распространил член главного совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, после освобождения столицы области - города Запорожья - у его жителей будет возможность высказать свое мнение по поводу вхождения в состав Российской Федерации.

"Когда мы освободим оставшуюся часть, там тоже будет референдум, чтобы люди не чувствовали, что будущее их родной земли решили без них", - цитирует Рогова информагентство ТАСС.

Представитель запорожской ВГА также уточнил, что сроки проведения подобного плебисцита будут зависеть от того, когда вся территория Запорожской области в ее административных границах перейдет под контроль российских Вооруженных сил.

Также Рогов уточнил, что после того, как Запорожская область официально станет субъектов РФ, любые возможные атаки, провокации и попытки контрнаступления ВСУ будут считать прямой военной агрессией против России.