Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии не собираются проводить мобилизацию, а все подобные сообщения являются фейковой информацией. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - приводит слова белорусского лидера агентство «БелТА».

Лукашенко также отметил, что Министерство обороны Белоруссии следят и реагируют на все поступающие извне угрозы, поэтому вооруженные силы республики постоянно проводят учения, в том числе контртеррористические и с участием народного ополчения.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал о тои, что народное ополчение страны необходимо для защиты, указав на то, что белорусский лидер поставил задачу «сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской России».