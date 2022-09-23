Потерявшая пупок жительница Ростова пожаловалась на затягивание экспертизы

Женщина пожаловалась, что врачи, удалившие пупок, до сих пор не наказаны Фото: pexels.com

Жительница Ростова, у которой медики без согласия вырезали пупок, пожаловалась на затягивание экспертизы. Женщина уверена, что результаты ей не выдают преднамеренно, передает RostovGazeta.

- Мне говорили, что экспертиза будет сложная, но ее должны были выполнить к сентябрю. На каком этапе сейчас находится это исследование, не знаю. Мне ничего не говорят, хотя прошло уже полгода, - возмущенно рассказала ростовчанка.

Пострадавшая, несмотря ни на что, полна решимости отстоять свои права, «дойти до конца и доказать нарушение, которое допустили врачи».

Причину задержки результатов исследования в экспертном бюро журналистам объяснить так и не смогли - заявили, что подобную информацию могут разглашать только полиции.

Напомним, ростовчанка осталась без пупка пять лет назад после операции по удалению «жирового фартука».