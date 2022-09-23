Песков заявил, что безопасность проведения референдумов в Донбассе обеспечена Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября, заявил, безопасность надлежащего проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народный Республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена.

«Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. По всему остальному, связанному с оперативной обстановкой, нужно вопросы задавать министерству обороны», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, как в Кремле оценивают риски срыва референдумов из-за возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также обстрелов.

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народной Республики, а также в Запорожской и Херсонской областях были установлены сроки проведения референдумов, которые начались сегодня, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.