Путин не сможет принять участие в митинге-концерте на Манежной площади Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в митинге-концерте, который состоится на Манежной площади в пятницу, 23 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что у российского лидера «целая череда встреч».

«Нет. Президент будет в Кремле работать … У него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, «Общероссийский народный фронт» позвал граждан на патриотическую акцию «Своих не бросаем». Как писал сайт KP.RU, мероприятие стартует в 15 часов на Манежной площади и продлится до 19:00. В митинг-концерте примут участие общественные деятели, известные политики, активисты, а также представители национально-культурных автономий. Среди актеров и музыкантов на нем выступят певица Юлия Чичерина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а также певцы Александр Ф.Скляр и Shaman.