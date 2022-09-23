Россия активно использует беспилотники ZALA в ходе спецоперации на Украине

Беспилотники Zala используются как в военных, так и в мирных целях. Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

Российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ZALA Aero, входящего в концерн "Калашников". Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников.

"Как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения", - уточнил Лушников.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские военные изменили свою тактику ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА Zala. Во время проведения спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.

Напомним, на вооружении Минобороны РФ стоят дроны-камикадзе ZALA "КУБ" и "Ланцет". Последние – это более новая модель.

"ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Скорость полета беспилотника "ZALA КУБ" составляет от 80 до 130 километров в час. Максимальная масса груза, перевозимого аппаратом, составляет 3 килограмма, а продолжительность его полета - 30 минут.