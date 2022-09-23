Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в рамках частичной мобилизации на данный прорабатывается правительством России. Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, уточнив, что на сегодняшний день четкой по данному вопросу позиции нет.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции Кремля по идее кредитной амнистии для мобилизованных.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект закона о кредитных каникулах для мобилизованных уже подготовлен, и на данный момент ожидается отзыв правительства, пояснив, что идут консультации с другими фракциями.