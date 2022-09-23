Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 100 зарубежных наемников, помогающих Киеву в ходе СВО Фото: REUTERS

ВКС РФ уничтожили более ста иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

"В районах города Славянск и населенного пункта Озерное (ДНР) нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников, уничтожено более 100 боевиков", - отмечается в официальном брифинге военного ведомства.

Также в Минобороны России подчеркнули, что в общей сложности Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ДНР уничтожили более 320 боевиков Украины и наемников, прибывших на Донбасс ради участия в боевых действиях на стороне ВСУ и неонацистских нацбатальонов.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что иностранные наемники, прибывающие на Украину, не являются комбатантами - в связи с этим, они не подлежат обмену и им может грозить суровое наказание (в частности, длительное - вплоть до пожизненного - тюремное заключение).

В Минобороны РФ уточняют, что иностранные наемники прибыли на Украину "ради того, чтобы убивать славян, получая за это американские доллары". В связи с этим в ведомстве публично предрекли наемника из-за рубежа крайне печальную участь в случае участия в боевых действиях на территории Украины.