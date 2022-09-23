В Амурской области мобилизованным гражданам компенсируют затраты на услуги ЖКХ

Мобилизованным жителям Приамурья компенсируют затраты на услуги ЖКХ. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

В Амурской области жителям, подлежащим мобилизации, из областного бюджета компенсируют затраты на услуги ЖКХ. Соответствующее поручение губернатор Приамурья Василий Орлов дал региональным министерствам соцзащиты и ЖКХ. Глава области поручил в кратчайшие сроки разработать порядок компенсирования затрат мобилизованным и их семьям, а также определить необходимые объемы финансирования.

Кроме того, губернатор поручил руководителям, ответственным за прохождение частичной мобилизации в своих территориях, тщательно уточнять списки призываемых на военную службу работников аграрного сектора и сферы ЖКХ. По словам Василия Орлова, руководителей сельхозпредприятий опасаются лишиться ценных сотрудников в разгар уборки урожая, что может сказаться на результатах уборочной кампании.

«Много обращений получаю от сельскохозяйственных предприятий в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией. Руководителей беспокоит тот факт, что сотрудников начнут призывать в ходе непосредственной уборки урожая, что может сорвать уборочную кампанию. Главам на местах совместно с военкомами необходимо индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий. Такой же подход нужен и в ЖКХ, область входит в отопительный сезон и все должно пройти в штатном режиме. Необходимо сформировать список сотрудников, призыв которых в данный момент нецелесообразен», - отметил губернатор 22 сентября на заседании антикризисного штаба.