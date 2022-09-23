Times of India: индийские НПЗ намерены отказаться от нефти из России в сентябре 2022 из-за дорогого фрахта

Фрахт судов для транспортировки российской нефти в Индию подорожал на 5-7 долларов за баррель Фото: REUTERS

Нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) Индии рассматривают отказ от российской нефти до конца сентября 2022 года из-за роста стоимости фрахта судов для ее доставки. Об этом сообщает газета The Times of India.

"Индийские НПЗ намерены отказаться от закупок российской сырой нефти марки ESPO до конца этого месяца из-за более высоких фрахтовых ставок и целиком переключиться на ее импорт из стран Африки и Ближнего Востока", - говорится в публикации.

Индийские журналисты уточнили, что стоимость доставки нефти из России по морю увеличилась на 5-7 долларов за баррель, что значительно выше, чем рост цен на транспортировку из Объединенных Арабских Эмиратов и африканских стран.

На фоне предоставляемых ими скидок это делает такие поставки выгоднее, пишет издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, индийский министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что за счет импорта российской нефти Индия реализует свои стратегии по управлению инфляцией в стране, как и другие, например, Япония. Инфляции в Индии в настоящее время составляет 7%.

Напомним, замглавы американского Минфина Уолли Адейемо выразил мнение, что власти Индии посылают "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть.