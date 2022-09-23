Песков ответил на вопрос о местонахождении Медведчука после обмена Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября, заявил, что не знает, где на данный момент находится украинским политик Виктор Медведчук.

«Нет», - заявил представитель Кремля в пятницу, 3 сентября, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю, где сейчас находится на данный момент Медведчук.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что на данный момент не обладает информацией о том, общался ли президент России Владимир Путин с освобожденным Меведчуком, однако, отметил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.

«В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят. Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», - отметил представитель Кремля.