На территорию Запорожской области сумели прорваться украинские диверсанты Фото: из социальной сети

В районе города Пологи в Запорожской области обнаружена группа украинских диверсантов, идет работа по их уничтожению, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья, в настоящее время с диверсантами ведется бой, в ближайшее время все прорвавшиеся на территорию региона члены украинских вооруженных формирований будут ликвидированы.

На освобожденных в ходе российской военной спецоперации на Украине территориях Запорожской области с 23 по 27 сентября нынешнего года проходит референдум о присоединении региона к России. Руководство области вскоре после подведения окончательных итогов проведенного плебисцита пообещало в срочном порядке официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России на правах самостоятельного субъекта.

В Запорожской ВГА не исключают, что в ходе проведения референдума вооруженные формирования Украины будут предпринимать попытки различных обстрелов и провокаций, однако власти области уверены в том, что прямому волеизъявлению граждан Запорожья ничто не помешает.