Специалисты не выявили утечек газа в доме в Ижевске, где произошел хлопок

Нарушений выявлено не было Фото: Олег ЗОЛОТО

Газовое оборудование в девятиэтажке на улице Степана Разина в Ижевске, где 19 сентября произошел взрыв бытового газа, находится в исправном состоянии, утечек не обнаружено. Об этом по итогам проверки сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ижевск», передает Udm-info.

После серии инцидентов со взрывом бытового газа в России газовиков обязали ежегодно проверять состояние газовых плит и оборудование внутри домов. Последняя плановая проверка в этом доме прошла в декабре 2021 года, по ее итогам нарушений выявлено не было.

«По данным сайта АО «Газпром газораспределение Ижевск», на 22 сентября в городе от газоснабжения отключена 801 квартира в 78 многоквартирных домах. Причиной отключения стали утечка газа и отсутствие тяги в вентиляционных каналах», - пишет Udm-Info.

Напомним, около 6 утра 19 сентября в квартире на пятом этаже жилой многоэтажки на улице Степана Разина произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Мужчину и женщину госпитализировали в 1-ю РКБ, последняя находится в реанимации со множественными ожогами и термоингаляционной травмой.

Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы, свою проверку проводит прокуратура Первомайского района Ижевска.